Троє чоловіків намагались виїхати з України за підробленими документами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

За даними поліції, сьогодні у пункті пропуску "Лужанка" під час перевірки документів у громадян, які прямували за кордон, прикордонники виявили сфальшоване пенсійне посвідчення у 25-річного чоловіка з Львівської області. Крім того, у 30-річного чоловіка з Полтавської області було підроблені тимчасове посвідчення і довідка про військово-лікарську комісію.

Фото: троє чоловіків намагалися виїхати в Угорщину (t.me/mvs_ukraine)

Ще одного зловмисника, який намагався перетнути українсько-угорський кордон, виявив інспектор у пункті пропуску "Вилок". 39-річний житель Черкащини надав для перевірки паспорт з відмітками про виїзд на постійне проживання та взяття на постійний консульський облік Посольством України в Чеській Республіці, а також ID-картку дозволу на проживання у Чехії. Під час поглибленого вивчення наданих документів, прикордонники виявили ряд ознак, що вказували на підробку відміток та ID-картки.

Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до даного правопорушення. Для подальшого прийняття правового рішення, правопорушників передали співробітникам поліції.

Проте, у разі доведення провини, зловмисникам загрожує штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років.