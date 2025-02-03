З ТрО в морську піхоту. В Херсонській області одну з бригад переформували

"124 бригада не зникла, вона просто набула іншого статусу. Зараз ми змінили назву, але не змінили захисників, які захищали Херсонщину", - розповів він.

За його словами, військовослужбовці бригади будуть виконувати ті ж завдання, які й виконували раніше. Однак їх можливості розширяться.

"Штат стане більшим у нас. Ми як організм трошки виросли. І потужніше озброєння можемо отримати - види, які входять в озброєння морської піхоти. Основне те, що 124 бригада нікуди не ділась. Вона залишилася, але змінила назву та логотип. Відбувся ребрендинг компанії. І ми продовжуємо виконувати свої бойові завдання на території області, продовжуємо боронити Херсонщину", - сказав Рудаков.

Варто зауважити, що раніше на сторінці у Facebook 124 окремої бригади ТРО змінили назву. Там також пояснили, що частиною 30 корпусу Морської піхоти України бригада стала навесні 2024 року. А з 1 лютого 2025 року підрозділ офіційно перейменували.

"Це нова глава в історії нашої бригади, але незмінним залишається головне - дух, мужність і мотивація кожного воїна, який стояв і стоїть у наших лавах. Ми дякуємо всім, хто був із нами з перших днів. Тим, хто разом із нами проходив найважчі випробування, хто віддав своє життя за нашу країну, і тим, хто продовжує боротьбу сьогодні. Ви - серце і сила нашої бригади", - сказано у дописі.

Раніше ми писали про те, що Генеральний штаб Збройних сил України розпочав перевірку формування 156-ї окремої механізованої бригади. Це рішення було ухвалене з метою усунення недоліків і покращення підготовки бригади.