Тривога тривала 9 годин. В ОВА розповіли про обстріли Дніпропетровської області за добу
Вночі тривога у Нікопольському районі Дніпропетровської області тривала 9 годин, але окупанти його жодного разу не обстріляли. Це 4 ночі за пів року, коли росіяни відмовилися від атак району у темний час доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.
"В Нікопольському районі тривога тривала майже 9 годин. Минулося. Це четверта на Нікопольщині ніч без ударів за майже пів року - відтоді як росіяни почали тероризувати район обстрілами", - розповів він.
За словами очільника області, і зараз усюди тихо.
"Та не слід розслаблятися. Переходьте в укриття, щойно звучить сирена", - попередив Резніченко.
Як повідомлялося, російські окупанти вночі 6 січня двічі били по Нікопольському району у Дніпропетровській області. Ворог застосував важку артилерію.
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