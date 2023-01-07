Тривога тривала 9 годин. В ОВА розповіли про обстріли Дніпропетровської області за добу

Вночі тривога у Нікопольському районі Дніпропетровської області тривала 9 годин, але окупанти його жодного разу не обстріляли. Це 4 ночі за пів року, коли росіяни відмовилися від атак району у темний час доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram .

"В Нікопольському районі тривога тривала майже 9 годин. Минулося. Це четверта на Нікопольщині ніч без ударів за майже пів року - відтоді як росіяни почали тероризувати район обстрілами", - розповів він.

За словами очільника області, і зараз усюди тихо.

"Та не слід розслаблятися. Переходьте в укриття, щойно звучить сирена", - попередив Резніченко.