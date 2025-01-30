Триває шалений тиск правоохоронців заради дискредитації влади Києва, - Кличко

"Триває шалена хвиля тиску правоохоронців на міську владу. Останнім часом вона посилилася. Маніпуляції і брехня, порушення законних процедур, кримінальні провадження за надуманими підставами – все це робиться з метою дискредитації влади столиці та задля паралічу життєзабезпечення міста. 2024 рік став особливо показовим. У слідчих діях щодо представників влади Києва задіяні без виключення всі силові структури України. Зокрема, загальнодержавні, міські та правоохоронці з інших областей країни. Ця діяльність вже перетворилась на репресивну", - заявив Віталій Кличко.

Він повідомив, що за минулий рік у Києві провели понад 200 обшуків, 400 виїмок документів, більш як 500 допитів, вручили майже 100 підозр. Обшуки проводять не тільки на робочих місцях представників міської влади, але й вдома, в їх автомобілях та у їх рідних.

"І відбувається це під час війни, коли безкінечними обшуками зупиняють роботу комунальних підприємств, деморалізують співробітників", - наголосив мер Києва.

Кличко зауважив, що переважна більшість цих справ навіть не доходять до суду.

"При цьому всі ці шоу широко висвітлюються в ЗМІ, де людей без рішення суду вже визначають винними. До суду ж доходять одиниці справ! Так для чого тоді влаштовують детективні вистави, як не з метою очорнити і дискредитувати?! І чому так цинічно діють правоохоронці? Бо їм дали команду і пообіцяли, що вони не нестимуть відповідальності за законом, який самі порушують?", – наголосив Кличко.

Мер підкреслив, що у столиці працюють департамент протидії корупції, департамент внутрішнього фінансового аудиту та контролю та низка інших органів, які контролюють законність та упереджують факти корупцію. Міська влада також співпрацює з правоохоронними органами.

"Департаменти надають всі документи, які запрошують правоохоронні органи. Ми відкриті до співпраці і нікого покривати не будемо. Але все треба робити за законом, а не тільки задля заголовків у ЗМІ!", – заявив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що з 2019 року проти київської влади було відкрито понад 1000 справ, з яких лише декілька дійшли до суду. Інші ж розвалилися, бо були сфабриковані.