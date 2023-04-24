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Тріумфатор Вищої ліги отримав право на виступи в баскетбольній Суперлізі

Фото: "Рівне" з чемпіонським титулом (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Завдяки перемозі в сезоні 2022/23 баскетбольної Вищої ліги "Рівне-ОШВСМ" отримав путівки до Суперліги на прийдешній сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

Рівняни перемогою над "Кривбасом" (77:63) завершили виступи в чемпіонаті України. Поєдинок мав неабияке турнірне значення, оскільки до очної зустрічі команди підійшли з рівною кількістю очок.

Перша чверть протистояння стала і вирішальною. "Рівне" створив 12-очковий гандикап над криворіжцями та не випустив перемогу з власних рук до фінальної сирени. Найрезультативнішим у матчі став форвард господарів Олексій Соловйов (21 очко).

"Ми працюємо над тим, щоб Рівне у наступному сезоні зайшло у чоловічу Суперлігу. Є напрацювання, є контакт з місцевою владою. Свого часу ми багато зробили для того, щоб ця команда у Рівному з'явилася. Ми прикладали максимум зусиль на початку, коли вибирали це місто", – заявив гендиректор ФБУ Драбіковський.

За словами функціонера, головною перепоною для виступів рівненської команди в Суперлізі в попередні роки були фінанси. Однак, після повномасштабного вторгнення РФ до України бюджети команд еліти вирівнялися. Отже, фінансової прірви між Суперлігою і Вищою лігою немає.

До слова, раніше "Прометей" здобув путівку в півфінал Єврокубка після розгрому "Промітеаса".

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