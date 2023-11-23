Триочковий плеймейкера "Далласа" на останній хвилині засмутив "Лейкерс": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Під завісу фінальної чверті американець вивів техасців вперед. Він отримав передачу Дончіча перед "дугою" і виконав ідеальний триочковий.

Далі "Маверікс" додали ще два пункти в скарбничку та здобули непросту перемогу над каліфорнійцями (104:101). "Даллас" закріпився на 4-й сходинці Західної конференції НБА. Натомість "Лейкерс" тут перебувають на 7-й позиції.

Ірвінг став другим за результативністю у поєдинку. Він набрав 28 очок, зробив 6 підбирань і віддав 2 передачі. На паркеті плеймейкер провів майже 35 хвилин.

Хто такий Кайрі Ірвінг

Уродженець австралійського Мельбурна, на студентському рівні виступав за Університет Дюка. Обраний "Клівлендом" під першим номером драфту НБА-2011.

У дебютний сезон у складі "Кавальєрс" став Новачком року асоціації. Разом із Леброном доклався до чемпіонського титулу за підсумками сезону 2015/16. У липні 2017 року був обміняний в "Бостон", а перед сезоном 2019/20 підписав контракт із "Брукліном" як вільний агент.

У лавах "Далласа" опинився посеред сезону 2022/23 в обмін на Фінні-Сміта та Дінвідді. У складі збірної США тріумфував на Олімпіаді-2016, виграв "золото" ЧС-2014 та був визнаний MVP турніру.

Хобі – читання, гра на баритон-саксофоні. Вірить в численні теорії змов на кшталт пласкої Землі, вбивства Джона Кеннеді банківським картелем, керування людей світовим урядом через поширення вірусів.