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Триочковий оборонця "Сакраменто" гарантував перемогу над "Ютою": момент дня в НБА

Фото: Кевін Гертер провів найрезультативніший матч у кар'єрі (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний оборонець "Сакраменто Кінгз" Кевін Гертер опинився нагорі хіт-параду найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

24-річний американець закинув вирішальний кидок у домашній зустрічі проти "джазменів". За рахунку 123:125 він виконав влучний триочковий. На відповідь "Юта" мала лише 9 секунд і відігратися не змогла.

Завдяки перемозі "Сакраменто" закріпився в топ-5 Західної конференції НБА. Натомість "Юта" наразі йде десятою і останньою проходить до плей-офф сезону від Заходу. Головний конкурент "джазменів" – "Міннесота" – здобула на три перемоги менше.

Сам Гертер провів на паркеті 30 хвилин. Цього часу вистачило для того, щоб стати другим за результативністю у матчі. "Другий номер" господарів набрав 30 очок, зробив 2 підбирання і віддав 2 передачі.

Хто такий Кевін Гертер

Уродженець Олбані (штат Нью-Йорк), на студентському рівні виступав за "Меріленд Террапінс". 19-й номер драфту НБА-2018.

Обраний "Атлантою", у складі якої провів 4 сезони в асоціації. Влітку цьогоріч Гертер переїхав до "Сакраменто" в обмін на Харклесса, Холідей і вибір у першому раунді наступного драфту. Матч проти "Юти" – найрезультативніший у кар'єрі оборонця.

У дитинстві всерйоз займався бейсболом. У 2013 році у складі команди під керівництвом свого батька фінішував третім у Світовій серії U-14.

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