Триочковий лідера "Денвера" через руки зірки "Лейкерс": момент дня в НБА

Серб запам'ятався епізодом під завісу зустрічі. За переваги "Наггетс" на три очки він набрав важливі для гостей Міста янголів пункти. Під тиском центрового "Лейкерс" Девіса Йокіч не зміг перетнути лінію штрафних, тож результативно завершив "трійку".

Стараннями лідера команди "Денвер" здобув виїзну перемогу (113:111). Отже, "Наггетс" завершили фінальну серію у Західній конференції НБА сухою перемогою (4:0). Суперник денверців у фіналі асоціації визначиться в протистоянні "Маямі" та "Бостона", де флоридці впевнено лідирують (3:0).

Сам Йокіч провів на паркеті 45 хвилин. За цей час він встиг оформити черговий тріпл-дабл. Балканець набрав 30 очок, зробив 14 підбирань і віддав 13 передач. Найрезультативнішим у матчі став Леброн Джеймс (40 пунктів).

Хто такий Нікола Йокіч

Уродженець сербського міста Сомбор, вихованець белградської "Меги". На професіональному рівні дебютував у сезоні 2013/14 у чемпіонаті Сербії та Адріатичній лізі.

На драфті НБА-2014 обраний "Денвером" під 41-м номером. Почав грати під егідою асоціації в сезоні 2015/16. Двічі Найцінніший гравець НБА (2021, 2022), п'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок. Зі збірною Сербії здобув "срібло" Олімпіади-2020.

Йокіча часто порівнюють із ватерполістами за манеру гри з передачами однією рукою. Стрибок із правої ноги перед високим аркоподібним кидком назвали на честь серба – "Сомборський трюк".