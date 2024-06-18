Триочковий баззер резервіста "Бостона" декласував "Даллас": момент дня в НБА
Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився універсальний оборонець "Бостон Селтікс" Пейтон Прітчард.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Плеймейкер підкорив епізодом під завісу другої чверті протистояння з "Далласом". На останніх секундах відрізку він наважився кинути з власної половини під супровід сирени та вивів "Селтікс" на рубіж +21.
Зрештою, "Бостон" довів матч до логічної перемоги. Команда Прітчарда виграла фінальну серію сезону та завоювала 18-й чемпіонський титул в історії. Для загального успіху бостонцям вистачило п'яти матчів.
Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Селтікс" Джейсон Тейтум. Він набрав 31 очко, зробив 8 підбирань і віддав 11 передач. Тим часом Прітчард залишився з трьома пунктами.
Хто такий Пейтон Прітчард
Уродженець штату Орегон, на студентському рівні виступав за місцевих "Дакс". На драфті НБА-2020 обраний "Бостоном" під 26-м номером.
Завершив четвертий поспіль сезон у складі "Селтікс". У жовтні торік підписав 4-річний контракт на 30 млн доларів. Зі збірною США став бронзовим призером ЧС-2017 серед 19-річних, а юнаком грав у баскетбол 3x3.
У нинішньому сезоні провів 100 матчів. Середні цифри оборонця – 9.1 очок, 3 підбирання, 3.2 передачі та 0.4 перехоплень за майже 22 хвилини на паркеті.
До слова, раніше комісар НБА Сільвер анонсував розширення ліги за межі Штатів.
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