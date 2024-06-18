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Трехочковый баззер резервиста "Бостона" деклассировал "Даллас": момент дня в НБА

Бостон, Вторник 18 июня 2024 10:55
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Трехочковый баззер резервиста "Бостона" деклассировал "Даллас": момент дня в НБА Фото: Пэйтон Притчард стал чемпионом НБА (si.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался универсальный защитник "Бостон Селтикс" Пэйтон Притчард.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Плеймейкер покорил эпизодом под занавес второй четверти противостояния с "Далласом". На последних секундах отрезка он решился бросить со своей половины под сопровождение сирены и вывел "Селтикс" на рубеж +21.

В конце концов "Бостон" довел матч до логической победы. Команда Притчарда выиграла финальную серию сезона и завоевала 18-й чемпионский титул в истории. Для всеобщего успеха бостонцам хватило пяти матчей.

Самым результативным в поединке стал форвард "Селтикс" Джейсон Тейтум. Он набрал 31 очко, сделал 8 подборов и отдал 11 передач. Тем временем Притчард остался с тремя пунктами.

Кто такой Пэйтон Притчард

Уроженец штата Орегон, на студенческом уровне выступал за местных "Дакс". На драфте НБА-2020 выбран "Бостоном" под 26-м номером.

Завершил четвертый сезон сезон в составе "Селтикс". В октябре прошлого года подписал 4-летний контракт на 30 млн долларов. Со сборной США стал бронзовым призером ЧМ-2017 среди 19-летних, а юношей играл в баскетбол 3x3.

В нынешнем сезоне провел 100 матчей. Средние цифры защитника – 9.1 очков, 3 подбора, 3.2 передачи и 0.4 перехвата за почти 22 минуты на паркете.

К слову, ранее комиссар НБА Сильвер анонсировал расширение лиги за пределы Штатов.

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