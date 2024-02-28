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Триочковий баззер форварда приніс "Клівленду" драматичну перемогу вдома: момент дня в НБА

Клівленд, Середа 28 лютого 2024 10:29
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Триочковий баззер форварда приніс "Клівленду" драматичну перемогу вдома: момент дня в НБА Фото: Макс Страс вирішив долю поєдинку проти "Далласа" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Легкий форвард "Клівленд Кавальєрс" Макс Страс опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець став головним героєм "Кавальєрс" у протистоянні з "Далласом". Він під супровід фінальної сирени виконав влучний кидок на три пункти з власної половини та гарантував господарям перемогу (121:119).

Завдяки перемозі "Клівленд" залишився на другій сходинці в Східній конференції НБА. Натомість "Маверікс" ідуть на 8-й позиції на Заході. Щоправда, кілька перемог поспіль повернуть "Даллас" у топ-6.

Найрезультативнішим на паркеті став лідер "Маверікс" Лука Дончіч. Він набрав 45 очок, зробив 9 підбирань і віддав 14 передач. Тим часом Страс поклав у скарбничку "Клівленда" 21 очко.

Хто такий Макс Страс

Уродженець Іллінойса, на студетському рівні виступав за "Льюїс Флаєрс" і "ДеПоль Блю Демонс". Не був обраний жодною з команд на драфті НБА-2019.

"Бостон" запросив Страса до Літньої ліги асоціації та згодом уклав із ним двосторонній контракт. Утім, оборонець був відрахований ще до старту регулярного чемпіонату. У жовтні того ж року підписав угоду з "Чикаго" та провів 2 матчі за "Буллз". Виступав за фарм-клуб – "Вінді Сіті".

Восени 2020-го опинився в лавах "Маямі" та провів три сезони поспіль із "Гіт". Перед нинішнім сезоном уклав 4-річний контракт із "Кавальєрс" на 63 млн доларів. Сестра Страса грала у волейбольній команді Університету Іллінойсу, а зараз працює тренером в ДеПолі.

До слова, напередодні форвард "Мемфіса" Джексон очолив хіт-парад моментів зі сольним проходом.

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