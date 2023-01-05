Триочковий баззер форварда "Детройта" перервав серію перемог чемпіонів: момент дня в НБА

Легкий форвард "Детройт Пістонз" Саддік Бей із вирішальним кидком проти "Голден Стейт Ворріорз" очолив хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
За лічені секунди до завершення матчу рахунок був рівним – 119:119. Зірка "Детройта" перед дугою отримав передачу Хейза та під супровід сирени виконав кидок. Спроба на три очки від американця виявилася вдалою і принесла перемогу гостям.
Тріумф у Сан-Франциско, однак, не надто змінив турнірне становище "Пістонз". Детройці посідають передостаннє місце в Східній конференції НБА та наразі мають примарні шанси на вихід у плей-офф. Натомість "Голден Стейт" перервав серію перемог на позначці 5 поєдинків поспіль, але проходить у стики від Заходу.
Сам Бей провів на паркеті майже 29 хвилин. За цей час він встиг набрати 17 очок, зробив 3 підбирання і віддав одну передачу. Найрезультативнішим у двобої став оборонець "Ворріорз" Клей Томпсон (30 пунктів).
Уродженець Північної Кароліни, на студентському рівні виступав за "Вілланову Вайлдкетс". Обраний під 19-м номером на драфті НБА-2020.
"Бруклін Нетс" через день після церемонії обміняли Бея в "Детройт". Контракт із "Пістонз" підписав у перший день зими 2020-го. Дебютував у матчах під егідою асоціації 27 грудня того ж року.
Мати Бея – Дрюана – була баскетболісткою в університетській команді "Шарлотт Форті Найнерс". Пізніше працювала директором середньої школи.
До слова, напередодні Янніс Адетокунбо опинився нагорі дайджесту найкрутіших епізодів зі слемданком.
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