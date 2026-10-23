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Тримайте вікна зачиненими: під Києвом погіршилась якість повітря

13:46 23.10.2026 Пт
1 хв
aimg Марія Кучерявець
Тримайте вікна зачиненими: під Києвом погіршилась якість повітря Фото: У двох містах Київщини забруднення повітря (колаж РБК-Україна)
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У Вишневому та Броварах Київської області станом на ранок 23 жовтня зафіксували погіршення якості повітря. Місцевих жителів закликають зачинити вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації.

Що відомо про забруднення повітря

У Вишневому та Броварах спостерігається підвищений рівень дрібнодисперсного пилу. В інших населених пунктах області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі не зафіксували.

За даними КОВА, дощ і помірний вітер сприяють осіданню пилу та перемішуванню повітряних мас. Водночас висока вологість і хмарність можуть сповільнювати розсіювання забруднювальних частинок.

У деяких районах, зокрема після нещодавніх обстрілів і задимлень, пил може залишатися в повітрі довше.

Що радять мешканцям

КОВА рекомендує:

  • тримати вікна зачиненими;
  • не перебувати тривалий час на відкритому повітрі;
  • пити достатньо води;
  • за наявності очищувача повітря ввімкнути його на максимальний режим.

Особливо уважними радять бути дітям та людям старшого віку, а також тим, хто чутливо реагує на подразнення. Дрібнодисперсний пил може спричиняти дискомфорт під час дихання.

Рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону. Моніторинг якості атмосферного повітря на Київщині триває, додають в ОВА.

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