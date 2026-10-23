Тримайте вікна зачиненими: під Києвом погіршилась якість повітря
У Вишневому та Броварах Київської області станом на ранок 23 жовтня зафіксували погіршення якості повітря. Місцевих жителів закликають зачинити вікна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації.
Що відомо про забруднення повітря
У Вишневому та Броварах спостерігається підвищений рівень дрібнодисперсного пилу. В інших населених пунктах області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі не зафіксували.
За даними КОВА, дощ і помірний вітер сприяють осіданню пилу та перемішуванню повітряних мас. Водночас висока вологість і хмарність можуть сповільнювати розсіювання забруднювальних частинок.
У деяких районах, зокрема після нещодавніх обстрілів і задимлень, пил може залишатися в повітрі довше.
Що радять мешканцям
КОВА рекомендує:
- тримати вікна зачиненими;
- не перебувати тривалий час на відкритому повітрі;
- пити достатньо води;
- за наявності очищувача повітря ввімкнути його на максимальний режим.
Особливо уважними радять бути дітям та людям старшого віку, а також тим, хто чутливо реагує на подразнення. Дрібнодисперсний пил може спричиняти дискомфорт під час дихання.
Рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону. Моніторинг якості атмосферного повітря на Київщині триває, додають в ОВА.