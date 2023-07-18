ua ru
Вт, 18 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Трибунал без злочинців? В МЗС пояснили, чи можуть Путіна судити заочно

Новость на русском →
Київ, Вівторок 18 липня 2023 17:07
Трибунал без злочинців? В МЗС пояснили, чи можуть Путіна судити заочно Фото: посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Спецтрибунал над російським керівництвом, причетним до війни проти України, може пройти заочно. Україна та партнери обговорюють таку можливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла з особливих доручень МЗС України Антона Кориневича під час брифінгу.

"Варто говорити не про трибунал "in absentia", а про процес. Тому що трибунал - це є орган, це суд. Відповідно суд може працювати або лише за присутності обвинувачених осіб, або ж відсутності. Тобто "in absentia" - це по суті заочне провадження", - пояснив посол.

Кориневич наголосив, що зараз більшість міжнародних трибуналів "in absentia" не працюють. Проте трибунали, побудовані на основі національних судових систем працюють за формами, які розглядає конкретна держава.

"Тобто це буде залежати від того, на якій основі буде побудований спецтрибунал. Це безумовно, у тому числі, залежить від тих консультацій, які ми проводили і будемо далі проводити з нашими партнерами. Тому у питанні провадження є багато "підводних каменів", зокрема, забезпечення права на справедливий суд і різні інші стандарти", - додав посол.

Коаліція зі створення спецтрибуналу

Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич раніше повідомляв, що Україна формує коаліцію (core group) зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії. За його словами, до неї вже увійшло 38 країн та декілька міжнародних організацій.

Також у Верховній раді заявили, що міжнародний спеціальний трибунал може запрацювати вже наступного року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спецтрибунал МЗС України Російська Федерація Володимир Путін Війна Росії проти України
NEWS
Сирський: ми хочемо швидких результатів контрнаступу, але це неможливо
Сирський: ми хочемо швидких результатів контрнаступу, але це неможливо
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію