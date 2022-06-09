Три страны. Качиньский сказал, кто играет против санкций в отношении РФ "тоньше" Венгрии

"Венгрия фактически блокирует (санкции - ред.) с Венгрией есть очень серьезная проблема, которую я не намерен недооценивать. А когда речь идет о более тонкой игре, но похожего содержания - это прежде всего Франция, Германия, а иногда Нидерланды", - сказал Качиньский.

Также он предположил, что "скорее всего, эта война затянется надолго", и россияне будут пытаться добиться хотя бы частичного "успеха".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда обвинил часть немецкого бизнеса, который продолжает работать с РФ, в равнодушии к войне в Украине.

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