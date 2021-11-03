Лише три школи Житомира зможуть повернутися до очного навчання після канікул

В Житомирі з 8 листопада школи виходять з осінніх канікул. Продовжать навчання в очному форматі учні 1-4 класів, а інші зможуть повернутися до парт лише у трьох закладах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання виконкому Житомирської міськради.

За словами заступниці мера Житомира Марії Місюрової, влада розглядає питання початку навчання з 8 листопада, оскільки у "червоній" зоні потрібно працювати початковій школі, садочкам і закладам загальної середньої освіти, де вакциновано 100% персоналу.

"На сьогоднішній момент у нас є три такі заклади: міський ліцей №1, школа №19 і школа №32, де 100% працівників вакциновані. Тому плануємо, що в цих закладах всі класи підуть на навчання, далі будемо очікувати ще роз’яснення Міністерства освіти щодо відсторонення або дистанційної роботи надалі", - розповіла Місюрова.

Чиновниця також зазначила, що вимога щодо вакцинації також стосується і працівників музичних шкіл, а також інших закладів позашкільної освіти.