Лише три школи Житомира зможуть повернутися до очного навчання після канікул
В Житомирі з 8 листопада школи виходять з осінніх канікул. Продовжать навчання в очному форматі учні 1-4 класів, а інші зможуть повернутися до парт лише у трьох закладах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання виконкому Житомирської міськради.
За словами заступниці мера Житомира Марії Місюрової, влада розглядає питання початку навчання з 8 листопада, оскільки у "червоній" зоні потрібно працювати початковій школі, садочкам і закладам загальної середньої освіти, де вакциновано 100% персоналу.
"На сьогоднішній момент у нас є три такі заклади: міський ліцей №1, школа №19 і школа №32, де 100% працівників вакциновані. Тому плануємо, що в цих закладах всі класи підуть на навчання, далі будемо очікувати ще роз’яснення Міністерства освіти щодо відсторонення або дистанційної роботи надалі", - розповіла Місюрова.
Чиновниця також зазначила, що вимога щодо вакцинації також стосується і працівників музичних шкіл, а також інших закладів позашкільної освіти.
Нагадаємо, якщо регіон перебуває у "червоній" зоні карантину, то школи можуть працювати лише за 100% вакцинації працівників.
Зазначимо, в Україні невакцинованих від коронавірусу працівників освітніх закладів не допускатимуть до роботи вже з 8 листопада поточного року.