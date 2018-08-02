Три россиянки будут выступать за юниорскую сборную Украины по биатлону

Вместе с ними еще перебирается и тренер из РФ

Три российские биатлонистки - Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко - будут выступать за юниорскую сборную Украины по биатлону. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, слова которого приводит официальная страница сайта Biathlon.com.ua в Facebook.

"Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они освободились в Москве, прошли сборы с белорусской командой, но что-то там не вышло, и они позвонили мне. Родители у них украинцы, документы по получению гражданства оформляются", - сказал Брынзак.

Он также рассказал, что с ними перебирается и тренер Илья Лопухов.

"Лопухов продолжает работать с ними, мы подключили еще и Валентину Шевченко. Насколько я знаю, планируется, что молодые спортсменки из национальной команды тоже будут работать в юношеской группе, таким образом формируя ближайшие резерв первой команды и параллельно готовясь к своим соревнованиям - юношеским стартам и Кубку IBU", - добавил президнт ФБУ.

У перших стартах юніорського чемпіонату України з літнього біатлону, що проходить в Тисовці взяли участь три спортсменки... Опубліковано Biathlon.com.ua Середа, 1 серпня 2018 р.

Напомним, ранее главным тренером женской сборной Украины был назначен россиянин Андрей Прокунин.