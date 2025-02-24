За три роки повномасштабної війни Росія втратила майже 870 тисяч солдатів, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на 22:00, 23 лютого, на фронті було зафіксовано 81 бій. Російські окупанти завдали 38 авіаційних ударів, застосувавши 57 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для 928 ударних дронів та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Покровському напрямку росіяни 22 рази намагалися прорвати нашу оборону. Було знешкоджено 340 окупантів, 190 з них - безповоротно. Також знищено 13 одиниць автотехніки, антену БпЛА, міномет, гармату, дві багі. Значно пошкоджено одну бойову броньовану машину, чотири одиниці автомобільної техніки та три гармати загарбників.

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