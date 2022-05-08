Три пункта. Зеленский рассказал лидерам G7, что нужно Украине для победы

Украинский президент поблагодарил партнеров за оказанную поддержку и поделился соображениями о крайне необходимых элементах помощи сейчас. В список Зеленского вошли вооружение, антироссийские санкции и финансовая поддержка.

"Первое – это оружие. Как и во время Второй мировой войны, сегодня судьба свободы решается именно на поле боя. Следовательно, Украина должна получить все то оружие и все то оборонное оборудование, которое позволит победить тиранию", – заявил глава государства.

Относительно санкций президент предложил реализовать наработанный группой Макфола-Ермака план об усилении ограничений. Военно-политическое руководство РФ и приближенные к нему бизнесмены должны получить наказание за развязывание войны.

"Третий важный пункт – это финансовая поддержка Украины сейчас и восстановление после войны. Так же как после Второй мировой войны, План Маршалла сыграл историческую роль в восстановлении Европы и создании новых условий для развития и роста, нужен подобный План сейчас. Чтобы мир увидел, что свобода побеждает не только на поле боя, но и в жизни", – подытожил Зеленский.