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Три пункта. Зеленский рассказал лидерам G7, что нужно Украине для победы

Фото: Владимир Зеленский (t.me/s/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран-членов "Большой семерки" разъяснил необходимые составляющие победы Украины в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал главы государства.

Украинский президент поблагодарил партнеров за оказанную поддержку и поделился соображениями о крайне необходимых элементах помощи сейчас. В список Зеленского вошли вооружение, антироссийские санкции и финансовая поддержка.

"Первое – это оружие. Как и во время Второй мировой войны, сегодня судьба свободы решается именно на поле боя. Следовательно, Украина должна получить все то оружие и все то оборонное оборудование, которое позволит победить тиранию", – заявил глава государства.

Относительно санкций президент предложил реализовать наработанный группой Макфола-Ермака план об усилении ограничений. Военно-политическое руководство РФ и приближенные к нему бизнесмены должны получить наказание за развязывание войны.

"Третий важный пункт – это финансовая поддержка Украины сейчас и восстановление после войны. Так же как после Второй мировой войны, План Маршалла сыграл историческую роль в восстановлении Европы и создании новых условий для развития и роста, нужен подобный План сейчас. Чтобы мир увидел, что свобода побеждает не только на поле боя, но и в жизни", – подытожил Зеленский.

Напомним, что лидеры G7 объявили совместное заявление в поддержку Украины по итогам встречи.

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Владимир ЗеленскийУкраинаG7Война России против Украины