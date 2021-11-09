Три проблемы вашей компании, которые решат виртуальные рабочие столы VDI

Безопасно, надежно, экономно. Три главных слова современного бизнеса. Но за ними кроются и главные проблемы — организация безопасной работы, с помощью надежного решения, не за «все деньги мира».

Облачный оператор GigaCloud рассказывает о трех главных проблемах бизнеса, которые особенно актуальны в период локдауна и организации удаленного формата работы. А также о кейсах внедрения технологии VDI, которая стала решением этих проблем.

Проблема 1. Нужны новые рабочие места

Классический офис, в котором мы привыкли работать — это парк стационарных компьютеров или ноутбуков. Cистемные администраторы их обновляют, ставят дополнительные SSD-диски, и вовсе утилизируют, когда те выходят из строя. Это несет за собой большие затраты, как ресурсов IT-отдела, так и финансов компании. Когда бизнес масштабируется, открывает новые филиалы не только на другом конце города, но и в другой области, возникает потребность в новых рабочих местах и новых нагрузках по их обслуживанию и поддержке, только теперь — с длинным логистическим плечом.

Так было с одной сетью магазинов осветительной техники. Перед IT-отделом стояла задача организовать работу главного офиса, филиалов и их сотрудников, чтобы не страдали бизнес-процессы, и оптимизировать затраты на IT. Купить дорогие ПК, серверы и прочую технику, нанимать в штат сисадминов в каждый магазин и склад, стало неподъемной ношей. В итоге приняли решение развернуть VDI. Это позволило и дальше использовать старые ПК, как тонкие клиенты, и оптимизировать затраты на закупку оборудования в новые точки, поскольку для работы с виртуальным рабочим столом не требуются мощные компьютеры. Также сервис обеспечил централизацию, полную изоляцию и безопасность работы. Каждый менеджер магазина удаленно подключается к рабочему месту с недорогого ноутбука. А сисадмины администрируют рабочие места, находясь в центральном офисе, и для этого им не нужно ехать в командировку в Николаев.

Проблема 2. Организация безопасной работы

У IT-компаний, которые разрабатывают сервисы для банков и финтех-компаний, есть особые требования к безопасности. Чтобы предотвратить утечки критически важной информации, в офис нельзя приносить телефоны, флешки и другие устройства, с помощью которых можно «вынести» эту информацию. Когда во время пандемии разработчики работали из дома, именно аренда VDI помогла избежать утечки данных. И те компании, которые его вовремя внедрили, существенно выиграли. Виртуальный рабочий стол — это по сути картинка, и ничего скопировать нельзя. А все данные хранятся и обрабатываются на сервере в облаке. Можно индивидуально настроить политику безопасности: от запрета делать скриншоты при работе с корпоративным софтом до блокировки вредоносного ПО для считывания информации с экрана.

Если взять любой современный удаленный офис, то VDI помогает обезопасить публичные подключения. Сотрудники могут работать со всей корпоративной инфраструктурой, не беспокоясь о том, что информацию украдут. К тому же пользователь может подключиться к системе с помощью личного ноутбука, планшета или телефона.

Проблема 3. Нужно обеспечить эффективную работу не за все деньги мира

Современные ноутбуки и компьютеры «живут» 2-3 года, а традиционный сервер спустя это же время начнет устаревать. Оборудование и ПК продолжат работать, но по техническим характеристикам будут уступать новым и требовать постоянного апгрейда. К тому же купленная техника будет на гарантии год, дальше за послегарантийное обслуживание нужно платить. Сумму предугадать сложно.

Эту проблему решил VDI. Раньше любое отделение любого банка выглядело так: здание с множеством кабинетов, в которых сотрудники сидят за компьютерами с большими мониторами с принтерами и системными блоками. Сейчас — это опенспейс, а вместо громоздких ПК — небольшие недорогие планшеты. По факту, на этих планшетах запущен виртуальный рабочий стол. Для его развертывания нужен только сервер, монитор и тонкий клиент. На качество и скорость работы сотрудника не виляет цена и технические параметры планшетов, ноутбуков или компьютеров. Можно сэкономить деньги и время на обновлении и обслуживании физического оборудования, а отдел IT сможет сконцентрироваться на приоритетных задачах.

Еще эффективнее: VDI в облаке GigaCloud

Облачный оператор GigaCloud разворачивает виртуальные рабочие столы на базе платформы VMware Horizon в своем частном облаке. Технические специалисты GigaCloud под каждого клиента собирают необходимую конфигурацию облачной инфраструктуры, которую можно в любой момент изменить, добавляя или удаляя ресурсы. Для пользователя ничего не меняется. На экране он видит привычный рабочий стол, ту же ОС и программы. Пользователь не привязан к конкретному ПК. Чтобы возобновить работу из другого места, достаточно авторизоваться.

Преимущества облачного VDI: