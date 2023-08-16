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Три проблеми. Подоляк розповів, що заважає прискоренню справедливої фіналізації війни

Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прискоренню справедливої фіналізації війни заважає, зокрема, обхід санкцій і виробництво ракет у РФ, затримки постачання зброї Україні та відсутність рішень щодо ізоляції вищого керівництва країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.

Три проблеми, на думку Подоляка, які вимагають посилення рішень для прискорення справедливої фіналізації війни:

  1. Обхід санкцій та виробництво ракет у Росії. Рішення: або офіційна зміна статусу Росії на терористичну державу, або жорсткі вторинні санкції проти приватних посередників.
  2. Постачання зброї в Україну. Рішення: математичний аналіз обсягів оборонних систем Росії, складських і логістичних можливостей. А також передача Україні оптимальних обсягів далекобійних ракет, снарядів, систем розмінування, фронтових систем ПРО відповідно до потреб.
  3. Ізоляція найвищого керівництва Росії, що різко зменшить можливості для дипломатичного маневру та стане сигналом для нейтральних країн. Рішення: відмова від будь-яких прямих комунікацій, ордери різних юрисдикцій на арешти за співучасть у скоєнні злочинів.

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