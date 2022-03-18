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Уже три предприятия перевели производства в Тернопольскую область, на очереди еще 52, - ОВА

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Пятница 18 марта 2022 10:25
Уже три предприятия перевели производства в Тернопольскую область, на очереди еще 52, - ОВА Фото: уже три предприятия перевели производству в Тернопольскую область, на очереди еще 52, - ОВА
Автор: Артем Горовенко

Киевское швейное предприятие успешно перенесло свои мощности на Тернопольщину и наладило работу. Это уже третье производство, переехавшее в область.а

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской ОВА Владимира Труша в Telegram-каналt.

"В целом, департамент экономики прорабатывает 52 заявки по размещению новых предприятий в нашей области. Для 20-ти уже нашли помещение", - отметил он.

Областной председатель сообщил, что на встрече с заместителем бизнес-омбудсмена был обсужден вопрос о помощи в перевозке предприятий на Тернопольщину.

"Для удобства предпринимателей сформирован перечень объектов недвижимости с кратким описанием и контактами ответственных лиц", - рассказывает Труш.

Также он сообщил, что на сегодня в область поступило 45 предложений в отношении помещений и земельных участков в 5 территориальных общинах Тернопольщины.

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бизнес Тернопольская область
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