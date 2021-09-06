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Три области Украины имеют высокие показатели COVID-госпитализаций

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Украина, Понедельник 06 сентября 2021 09:18
Три области Украины имеют высокие показатели COVID-госпитализаций Фото: три области Украины имеют высокие показатели COVID-госпитализаций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 6 сентября все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако эпидемиологические показатели в трех регионах страны пока не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, в Луганской области длительное время наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом.

По последним данным, она преодолела отметку в более 104%, хотя ранее составляла 89,9-97,2%.

Кроме того, Львовская область также имеет долговременное превышение по этому же показателю. Сейчас динамика COVID-госпитализаций в данном регионе составляет 66,3%, ранее же составляла 58,-53,8%.

Между тем, в Ровенской области сейчас тоже показатель динамики госпитализаций не в пределах нормы. Он остановился на отметке 54,4%, хотя предварительно отвечал "зеленой" зоне, составив 48,5%.

Напомним, в Украине за последние сутки с коронавирусом госпитализировали 635 человек, выявлено 773 новых заражений.

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