Три недели осады. Как выглядит Мариуполь сегодня: фоторепортаж

Разгромленные здания и бесчеловечные условия для жизни - результат полной блокады Мариуполя, где до сих пор находятся около 100 тысяч гражданских.

РБК-Украина показывает как выглядит Мариуполь, живущий под непрекращающимися обстрелами в фоторепортаже Getty Images.

Более двадцати дней крупнейший портовый город на азовском побережье, Мариуполь, осажден войсками РФ.

Сотни уничтоженных строений, сгоревшие дотла дома и многочисленные человеческие жертвы стали результатом трехнедельных бомбардировок города вражескими войсками.

Не смотря на работу “зеленых коридоров”, на сегодняшний день в Мариуполе продолжают находиться около 100 тысяч человек.

Люди продолжают выживать в городе без воды, продуктов и лекарств. В коротких перерывах между обстрелами обстрелами и бомбардировками мариупольцы готовят еду на открытом огне во дворах разрушенных зданий.