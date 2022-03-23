Три тижні облоги. Як виглядає Маріуполь сьогодні: фоторепортаж
Розгромлені будівлі і нелюдські умови для життя - результат повної блокади Маріуполя, де досі перебувають близько 100 тисяч цивільних.
РБК-Україна показує як виглядає Маріуполь, що живе під безперервними обстрілами в фоторепортажі Getty Images.
Більше двадцяти днів найбільше портове місто на Азовському узбережжі, Маріуполь, обложене військами РФ.
Сотні знищених будівель, згорілі вщент будинки і численні людські жертви стали результатом тритижневих бомбардувань міста ворожими військами.
Не дивлячись на роботу "зелених коридорів", на сьогоднішній день в Маріуполі продовжують перебувати близько 100 тисяч осіб.
Люди продовжують виживати в місті без води, продуктів і ліків. У коротких перервах між обстрілами обстрілами і бомбардуваннями маріупольці готують їжу на відкритому вогні у дворах зруйнованих будівель.
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