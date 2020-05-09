Три населенных пункта в Херсонской области закрыли на карантин

С 9 мая установлены блокпосты и введены усиленные карантинные меры в трех населенных пунктах Херсонской области в связи с пандемией. Об этом сообщает местное издание 052.

Температурный скрининг и общение с патрульными ожидает тех, кто решится выехать в направлении города Каховка, села Андреевка (Скадовский район), а также в село Гладковка (Голопристанский район).

Ограничительные меры, связанные с вспышкой коронавируса в этих районах Херсонской области продлятся три дня.

Напомним, недавно в городе Каховка зафиксировали вспышку коронавируса. Вирус обнаружили у 15 жителей , среди которых два медработника Каховской ЦРБ, у одного жителя Херсона: у одного жителя Чаплинского района.

Отметим, за минувшие сутки в больницах Черновицкой области зафиксировано 3 летальных случая от коронавируса.

Кроме того, в Кировоградской области от коронавируса умер 63-летний врач. Скорее всего, он заразился во время общения с братом - врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля.