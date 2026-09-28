UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Три мільйони на новий дім: "Генерал Черешня" допомогла багатодітній родині ветерана з Маріуполя

17:46 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Анна Шиканова
Розробники дронів допомогли родині з Маріуполя (фото: фото: facebook.com/generalcherry.fpv)

Українська defence-tech компанія "Генерал Черешня" передала 3,3 млн грн на облаштування нового дому багатодітній родині Кісленків з Маріуполя. Компанія придбала для них мікроавтобус та необхідну побутову техніку.

Деталі розповідає РБК-Україна з посиланням на допис "Генерал Черешня FPV" у Facebook.

Олег Кісленко – ветеран, який захищав Україну у 2016-2019 роках. Разом із дружиною він виховував десятьох дітей у дитячому будинку сімейного типу (ДБСТ), шестеро з яких досі живуть із батьками.

Читайте також: "Генерал Черешня" запускає приватне ППО: отримано ліцензію на новий проєкт

У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення родина втратила будинок у Маріуполі та виїхала до Німеччини, проте у 2025 році вирішила повернутися в Україну.

За зверненням начальника Маріупольської міської військової адміністрації (МВА) Вадима Бойченка родині придбали будинок у селі Нежухів на Львівщині за кошти державної субвенції.

На облаштування будинку компанія "Генерал Черешня" спрямувала 3,3 млн грн. Родині передали мікроавтобус Renault Trafic, сушильну машину, кондиціонери, порохотяг, кухонний комбайн та ноутбуки для дітей.

Також компанія придбала бетонозмішувач, будівельні інструменти та обладнання для роботи на присадибній ділянці.

Ключі від мікроавтобуса особисто передав Chief People Officer (CPO) компанії "Генерал Черешня" Андрій Лавренович.

Багатодітна родина ветерана з Маріуполя отримала допомогу від компанії "Генерал Черешня" (фото: facebook.com/generalcherry.fpv)

Допомогу організували в межах проєкту "Повернення ДБСТ із-за кордону" спільно з Маріупольською міською військовою адміністрацією, Донецькою та Львівською обласними державними адміністраціями.

Ноутбуки дітям вручили Вадим Бойченко та Юлія Рижакова з Донецької ОВА, а також Яна Шумовецька з 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".

Поки Маріуполь залишається тимчасово окупованим, багатодітна родина Кісленків облаштовує життя на новому місці на Львівщині.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Благодійна організаціяБагатодітна родинаДрони