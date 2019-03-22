Три медзаведения столицы уже под стражей работников "Муниципальной охраны", - КГГА

Во время формирования адресного перечня объектов, которые в первую очередь нуждаются в охране, городская власть сделала акцент на объектах социальной инфраструктуры, где существует повышенный уровень возникновения нештатных ситуаций. Одними из первых Муниципальную охрану получили три городских больницы, а именно: Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Киевские городские клинические больницы №3 и №12, заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"20 марта 2019 года в одну из больниц был доставлен гражданин с явными признаками наркотического и алкогольного опьянения. Ему оказали медицинскую помощь в неврологическом отделении и госпитализировали с целью стабилизации его состояния. Около 5:15 пациент пришел в психопатический возбуждение, разгромил оборудования в палате, достал принесенные с собой острые предметы (ножницы и самодельный нож) и начал угрожать медицинскому персоналу. Сотрудники Муниципальной охраны профессионально нейтрализова лицо, которое вело себя неадекватно и передали его правоохранительным органам. К счастью, никто из персонала и пациентов не пострадал", - рассказал Николай Поворозник.

Он отметил, что подобные инциденты, связанные с людьми в состоянии наркотического опьянения, достаточно распространенное явление в медицинских учреждениях.

"В таких случаях медицинский персонал в коммунальных учреждениях здравоохранения становится заложником событий и может рассчитывать только на собственные силы и своевременное прибытие органов правопорядка. Теперь же они под надежной защитой высокопрофессионального личного состава КП "Муниципальная охрана", - отметил Николай Поворозник

Он также добавил, что в перечень объектов, которые нуждаются в охране также вошли: