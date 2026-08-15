Три країни Європи готують власний формат мирних переговорів щодо України

За словами п’яти європейських чиновників, три країни об’єднали зусилля, аби забезпечити Європі місце за столом переговорів.

Як зазначили два високопоставлених європейських дипломати та один високопоставлений європейський чиновник, Франція та Німеччина відіграють провідну роль у формуванні спільної європейської позиції.

Велика Британія діє обережніше, зокрема через побоювання погіршити відносини з президентом США Дональдом Трампом.

Водночас європейські дипломати наголошують, що відносини з Росією та врегулювання війни в Україні мають безпосереднє значення для безпеки Європи. Тому вони хочуть гарантувати, щоб Вашингтон і Москва не уклали жодної угоди без відома європейських союзників.

Наразі мало ознак того, що російський президент Володимир Путін готовий до серйозних переговорів. Європейські чиновники очікують, що якщо дипломатичний процес розпочнеться, провідну роль у переговорах із Москвою відіграватимуть США.

Хто ще може долучитися

Франція, Німеччина та Велика Британія, відомі як формат "E3", є ядром "коаліції охочих", яка підтримує Україну. Вони також розробляли варіанти військових і безпекових гарантій для України після укладення можливої мирної угоди.

Водночас, за словами європейських чиновників, до консультацій необхідно залучити Польщу, Італію та країни Північної Європи. Європейський Союз також має бути поінформований і згодом залучений до процесу.

При цьому деякі держави, зокрема країни Балтії та Угорщина, не повністю довіряють Франції та Німеччині у представленні їхніх інтересів.

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що нинішня дискусія залишається спекулятивною. Представник ЄС наголосив, що різні дипломатичні зусилля є взаємодоповнюючими, а не конкуруючими.