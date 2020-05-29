За три года Центр обслуживания клиентов газа в Ужгороде принял 284 тыс. человек

Газовый вентиль (dtek.com)

Наибольшее количество потребителей ЦОК принял в 2018 году

Центр обслуживания клиентов АО "Закарпатгаз" в Ужгороде за три года деятельности принял 284 тыс. потребителей. А за пять месяцев текущего года уже оказана помощь почти 40 тыс. закарпатцев.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что всего в штате работает 10 человек. Однако из-за карантина ЦОК функционирует в ограниченном режиме.

"Чтобы обезопасить закарпатцев и наших сотрудников, мы организовали работу таким образом, что часть вопросов решаем в удаленном режиме через телефон и электронную почту, а часть – физически в ЦОКе, но со строгим соблюдением дезинфекционных мероприятий. Сегодня все наши специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты и санитайзерами. Людей также просим надевать маски. В помещение Центра люди не заходят", - пояснила начальник управления клиентского сервиса Татьяна Королович.

В пресс-службе отметили, что непосредственно на месте происходит прием документов на изменение собственника, присоединение или реконструкцию системы газоснабжения, возобновлении газоснабжения, а также подписание различных договоров и заявлений, выдача справок. Исключительно в онлайн-режиме происходит передача показаний счетчика газа, выяснения суммы к оплате, а также осуществления оплат за потребленный газ и за услугу по распределению.

"Закарпатгаз" советует регистрироваться в онлайн-сервисе "Личный кабинет", с помощью которого можно решать много "газовых вопросов". В нем покупатель видит состояние счета, свои персональные данные, может сформировать и распечатать квитанцию, предоставить показатель счетчика, оплатить за потребленный газ онлайн и многое другое. С недавних пор регистрация в "Личном кабинете" стала в разы проще и доступнее. Достаточно позвонить в Контакт центр по номеру 067-01-03-104 и сообщить оператору номер своего лицевого счета, который указан на каждой квитанции. После этого звонка – автоматически будет создан "Личный кабинет", а на мобильный телефон клиента придет сообщение с паролем для входа", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева