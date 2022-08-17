Три года получал выплаты переселенца: в Харькове обнаружили бывшего боевика "ДНР"

По словам Болвинова, мужчина был наводчиком гаубицы "Гвоздика".

"После того, как его перестали устраивать условия существования в так называемой "ДНР" - освободился и переехал в Россию", - говорится в сообщении.

Со временем мужчина переехал в Харьков, где начал получал выплаты как внутренне перемещена лицо. Однако правоохранителям удалось его задержать и теперь проверяется информация, не связан ли он со спецслужбами страны-оккупанта.

Мужчине грозит до восьми лет заключения.