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Три года получал выплаты переселенца: в Харькове обнаружили бывшего боевика "ДНР"

Фото: в Харькове обнаружили бывшего боевика " ДНР " (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Человек, который воевал за террористов на Донбассе переехал жить в Харьков и оформил выплаты переселенца, которые получал три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

По словам Болвинова, мужчина был наводчиком гаубицы "Гвоздика".

"После того, как его перестали устраивать условия существования в так называемой "ДНР" - освободился и переехал в Россию", - говорится в сообщении.

Со временем мужчина переехал в Харьков, где начал получал выплаты как внутренне перемещена лицо. Однако правоохранителям удалось его задержать и теперь проверяется информация, не связан ли он со спецслужбами страны-оккупанта.

Мужчине грозит до восьми лет заключения.

Напомним, что в Славянске задержали россиянина, который искал позиции украинской артиллерии и передавал эту информацию врагу.

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