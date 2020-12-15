Три главных причины поставить металлопластиковые окна

Сегодня на рынке остекления используются разные материалы и технологии. Установить в жилом или коммерческом помещении можно деревянные, алюминиевые или металлопластиковые окна. Каждый вариант имеет свои сильные и слабые стороны, а производители и продавцы, конечно же, будут отстаивать преимущества своей продукции.

Правда, помимо субъективных факторов есть и объективные цифры статистики. Согласно им, металлопластиковые окна неизменно в лидерах по продажам в Украине, а аналоги – далеко позади последние 10-15 лет. Это значит, что ПВХ-конструкции стали самым сбалансированным и оптимальным вариантом остекления. В их пользу говорят множественные плюсы, но мы выделили, на наш взгляд, тройку ключевых.

Отличные теплоизоляционные свойства

Современные ПВХ-окна считаются одним из лучших решений с точки зрения энергосбережения. Профильная система предусматривает многокамерную структуру, что позволяет сохранять тепло внутри помещения и лучше сопротивляться холоду, поступающему извне.

Так, если взять профиль хотя бы с 5 камерами и монтажной глубиной 70 мм, а также дополнить его современным 2-камерным стеклопакетом, то можно рассчитывать на высокие показатели теплоизоляции, соответствующие актуальным строительным нормам и требованиям. А ещё более прогрессивные модели могут обеспечить снижение коммунальных затрат на обогрев и/или кондиционирование. Они рекомендуются для жилья с автономным отопление или пассивных домов.

Алюминий сильно уступает, а современные аналоги из деревянного бруса имеют сравнимые параметры теплоизоляции, но стоят намного дороже и явно хуже с точки зрения стойкости к внешним негативным воздействиям. Металлопластиковые окна не боятся перепадов температур, воздействия влаги, ультрафиолета, насекомых-вредителей и т.д.

Многообразие форм и размеров

С одной стороны основа ПВХ-окна – профиль – является жёстким и хорошо защищённым от деформации изделием, ведь тут кроме пластика имеется металлическое армирование. С другой – ещё на этапе изготовления конструкции можно придать самые разные формы, включая круглые, изогнутые, многоугольные и другие нестандартные. Аналогично обстоят дела с размерными характеристиками. Металлопластиковая технология подходит для панорамного остекления и позволяет создавать окна и двери больших размеров.

Разнообразие касается и декоративной составляющей. При желании вместо привычного белого цвета с помощью ламинации профилю придаётся любой оттенок, в том числе имитирующий дорогостоящие породы древесины.

Простой уход и обслуживание

Металлопластиковые окна достаточно мыть 1-2 раза в год, причём гладкие поверхности профиля максимально снижают трудоёмкость этого процесса. Время от времени может понадобиться смазка и регулировка фурнитуры. Но ни окрашивание или лакировка, ни утепление на зиму, ни другие сложные манипуляции не нужны. Значит после решения вопроса остекления особых хлопот у пользователя не возникнет.