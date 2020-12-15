Три ключові причини поставити металопластикові вікна

Сьогодні на ринку скління використовуються різні матеріали та технології. Встановити в житловому або комерційному приміщенні можна дерев'яні, алюмінієві або металопластикові вікна. Кожен варіант має свої сильні та слабкі сторони, а виробники та продавці, звичайно ж, будуть відстоювати переваги своєї продукції.

Правда, крім суб'єктивних факторів є і об'єктивні цифри статистики. Згідно з ними, металопластикові вікна незмінно в лідерах із продажу в Україні, а аналоги – далеко позаду останні 10-15 років. Це означає, що ПВХ-конструкції стали найбільш збалансованим і оптимальним варіантом скління. На їхню користь говорять численні плюси, але ми виділили, на наш погляд, три ключові.

Чудові теплоізоляційні властивості

Сучасні ПВХ-вікна вважаються одним із найкращих рішень з погляду енергозбереження. Профільна система передбачає багатокамерну структуру, що дозволяє зберігати тепло всередині приміщення та краще чинити опір холоду, що надходить ззовні.

Так, якщо взяти профіль хоча б з 5 камерами та монтажною глибиною 70 мм, а також доповнити його сучасним 2-камерним склопакетом, то можна розраховувати на високі показники теплоізоляції, відповідні актуальним будівельним нормам і вимогам. А ще більш прогресивні моделі можуть забезпечити зниження комунальних витрат на обігрів і/або кондиціонування. Вони рекомендуються для житла з автономним опалення або пасивних будинків.

Алюміній сильно поступається, а сучасні аналоги з дерев'яного бруса мають порівняно такі ж параметри теплоізоляції, але коштують набагато дорожче та програють з погляду стійкості до зовнішніх негативних впливів. Металопластикові вікна не бояться перепадів температур, впливу вологи, ультрафіолету, комах-шкідників тощо.

Різноманіття форм і розмірів

З одного боку основа ПВХ-вікна – профіль – є жорстким і добре захищеним від деформації виробом, адже тут крім пластика є металеве армування. З іншого – ще на етапі виготовлення конструкції можна надати найрізноманітніші форми, зокрема круглі, зігнуті, багатокутні й інші нестандартні. Аналогічні справи з розмірними характеристиками. Технологія підходить для панорамного скління й дозволяє створювати вікна та двері великих розмірів.

Різноманітність стосується й декоративної складової. За бажання замість звичного білого кольору з допомогою ламінації профілю надається будь-який відтінок, зокрема й імітації дорогих пород деревини.

Простий догляд та обслуговування

Металопластикові вікна можна мити 1-2 рази на рік, причому гладкі поверхні профілю максимально знижують трудоємність цього процесу. Час від часу може знадобитися регулювання фурнітури. Але ні фарбування або лакування, ні утеплення на зиму, ні інші складні маніпуляції не потрібні. Отже після вирішення питання скління особливого клопоту у користувача не виникне.