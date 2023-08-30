Три формати для школи. Як розпочнеться навчальний рік в Україні та від чого це залежить

Очно, дистанційно та у змішаному форматі

Через безпекову ситуацію з 1 вересня школи працюватимуть у трьох форматах - очному, онлайн (дистанційному) чи змішаному. Як заявив прем'єр Денис Шмигаль, остаточне рішення за місцевою владою. Проте за наявності загрози життю чи здоров'ю дітей очного навчання не буде.

"Місцева влада найкраще розуміє ситуацію у себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання прийматимуть саме на місцях", - зазначив він.

Очне або змішане навчання можливе, якщо школа обладнана укриттями на випадок повітряних атак. Як прогнозують у Міністерстві освіти та науки, близько 80-85% українських шкіл зможуть розпочати навчальний рік у цих форматах.

Крім того, школи мають відпрацювати схеми евакуації учнів до укриттів та провести відповідні тренування.

Фото: формати навчального процесу з 1 вересня (інфографіка МОН)

Як правило, це стосується населених пунктів у тилу, оскільки влада прифронтових регіонів зробила вибір на користь дистанційного навчання. Особливо в тих районах, що знаходяться в зоні досяжності ракет С-300 та реактивних систем залпового вогню.

У той же час, якщо у відносно безпечних регіонах батьки не погоджуються з очною формою, вони можуть вибрати альтернативну: дистанційну, сімейну (домашню) або екстернатну.

Якщо у школі не вистачає укриттів на всіх учнів та вчителів, дозволяється організувати освітній процес позмінно: протягом дня, тижня, місяця чи семестру.

У початковій школі заняття бажано проводити в очному режимі з урахуванням необхідності соціалізації дітей.

Загалом очікується, що з 13 000 українських шкіл 6 500 працюватимуть у звичайному форматі, 3 800 - у змішаному, решта - у дистанційному.

При змішаній формі рекомендується практичні та лабораторні заняття проводити очно, лекційні - онлайн.

Щодо університетів, інститутів та коледжів, то їм рекомендовано максимально перейти до аудиторних занять. Але лише за наявності укриттів на їхніх територіях.

Святкові лінійки

Рішення про те, чи проводити традиційні лінійки 1 вересня, якщо немає заборони від регіональної влади, залишається за кожною школою.

Наприклад, влада Волинської області не проти лінійок, але просить обмежити урочисті заходи. Деякі школи оголосили, що проведуть їх лише для перших та випускних класів.

Фото: українські школи неохоче налаштовані на рахунок лінійок 1 вересня (Віталій Носач/РБК-Україна)

Очікується, що у Чернігові до 85% школярів розпочнуть навчальний процес у очному режимі. Там сформували понад сотню дистанційних класів для майже 3000 дітей. Святкових лінійок у місті не буде.

Полтавська обласна війскова адміністрація (ОВА) заборонила лінійки. Днями голова ОВА Дмитро Лунін повідомив, що таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони регіону.

Графік навчального року

У Міністерстві освіти та науки нагадують, що педагогічна рада школи самостійно визначає структуру та тривалість навчального дня, тижня, зайняти та форми організації освітнього процесу.

Столична влада вже оголосила, що навчальний рік у Києві триватиме з 1 вересня до 31 травня. Зокрема перший семестр - з 1 вересня по 22 грудня, другий з 8 січня по 31 травня. Останній дзвінок заплановано також на 31 травня.

Шкільні канікули попередньо розплановані на такі періоди:

осінні - з 23 по 29 жовтня 2023 року

зимові - з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року

весняні - з 25 по 31 березня 2024 року

Додаткові канікули для першокласників будуть з 19 до 25 лютого 2024 року.

Зазначимо, що рішенням Кабінету міністрів навчальний рік триватиме до 28 червня 2024 року. Але тут мається на увазі, що це дедлайн для того, щоб завершити всі компенсаторні заняття та атестації.

Особливості у регіонах

Київ

Столиця готується до навчального року у очному форматі. Станом на серпень укриттями забезпечили:

83% дитсадків

91% шкіл

﻿95% установ професійної та професійно-технічної освіти

﻿75% установ передвищої та вищої освіти

Для кількох шкіл облаштують окремі підземні укриття. Пілотні проекти планують реалізувати до кінця року.

Фото: очне навчання можливе лише за наявності укриттів у школах (Віталій Носач/РБК-Україна)

Київська область

У школах Київської області облаштували понад 1200 укриттів. Як заявила заступниця голови Київської ОДА Жанна Осипенко, влада робить усе, щоб скрізь, де це можливо, навчальний рік розпочався у очному форматі.

Волинська область

Днями обласна комісія з питань ТЕБ та НС рекомендувала розпочати навчання у очному режимі там, де це дозволяє безпекова ситуація. Наявність укриття у школі - базова вимога.

Порівняно з минулим роком кількість шкіл, які зможуть прийняти учнів, збільшилася до 765. Решта має доопрацювати недоліки, після чого їм дозволять змінити формат.

Дніпропетровська область

Регіональна влада обіцяє, що там, де це можливо, учні повернуться за парти. Очікується, що 565 шкіл, ліцеїв та гімназій працюватимуть у очному чи змішаному режимі. Решта - дистанційно.

У самому Дніпрі змішану форму пропонують за схемою 80% часу за партами, 20% - онлайн. У школах, де укриття не може вмістити всіх вчителів, буде дві зміни. Молодша школа з 08:00 до 11:25, старша - з 12:00 до 16:25.

Донецька область

Ситуація не дозволяє навчати дітей офлайн. Однак громади встановлюють укриття, щоб там, де це можливо зробити хоча б змішаний формат.

Освітній процес планують відновити у 270 школах. Слов'янськ, Святогірськ, Краматорськ та Покровськ уже оголосили про дистанційне навчання.

Закарпатська область

Близько 90% навчальних закладів (511) розпочнуть новий навчальний рік офлайн, решта (66) - у змішаному форматі.

В окремих школах є такі недоліки, як відсутність вогнегасників у укриттях, медикаментів чи аптечок, запасів води, але їх мають усунути до 1 вересня.

Запорізька область

Навчальний рік розпочнеться у дистанційному форматі. Влада продовжує облаштування укриттів. Рішення можуть переглянути після покращення безпекової ситуації.

Миколаївська область

До очного формату на середину серпня було підготовлено лише 75 шкіл. Тому з 1 вересня більшість працюватиме у дистанційному форматі.

"Школи, які юридично та фізично готові до відкриття, це стосується не найпростіших укриттів, а справді бомбосховищ та радіаційних укриттів - це 75 об'єктів із тисячі з чимось. Враховуючи ситуацію, зараз йде обговорення, вираховуємо потенційно небезпечні зони, в яких буде важко реагувати на повітряну тривогу", - казав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Фото: діти повернуться за парти лише у безпечних регіонах (Віталій Носач/РБК-Україна)

Одеська область

Планується, що навчальний рік у очному форматі розпочне 641 школа (88%). Офлайн зможуть навчатися понад 200 тисяч школярів, у тому числі понад 6 500 учнів із числа переселенців.

У самій Одесі обладнали укриття у більшості шкіл. Вони також організують підвезення учнів зі шкіл, де таких приміщень немає.

Львівська область

Лише 7 із 1093 шкіл розпочнуть новий навчальний рік на дистанційному навчанні, оскільки вони не обладнані укриттями.

Полтавська область

Школи приймуть близько 136 тисяч учнів. За словами голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, територіальні громади доклали чимало зусиль, щоб школи були максимально забезпечені укриттями. Наразі цей показник - 95,4%.

Харківська область

За даними місцевої ОВА, лише 3% шкіл - 17 - розпочнуть навчальний процес у змішаній формі за наявності укриттів. Як і ще 5 вишів та 12 коледжів. Решта почне навчання онлайн.

У Харкові для молодших класів уроки проходитимуть у метро. Для цього на станціях обладнають спеціальні приміщення. Очікується, що 60 класів на 1000 дітей кілька разів на тиждень відвідуватимуть уроки у метрополітені.

Херсонська область

Через постійні обстріли навчальний рік у 190 школах проходитиме в онлайн форматі.