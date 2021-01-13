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Три экс-президента США планируют посетить инаугурацию Байдена

Автор: Даша Харченко

Три бывшие президента США планируют прийти на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. Так, планируют присутствовать Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший.

Об этом сообщает CNN.

Президенты должны прийти вместе с женами: Мишель Обамой, Хиллари Клинтон и Лорой Буш.

"Бывшие президенты США Барак Обама и Билл Клинтон посетят инаугурацию избранного президента Джо Байдена. Бывший президент Джордж Буш-младший также планирует быть в Вашингтоне в момент официальной передачи власти", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 96-летний Джимми Картер не сможет приехать на инаугурацию из-за состояния здоровья.

Ранее стало известно, что Майк Пенс решил прийти на инаугурацию избранного президента Джо Байдена.

К слову, президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена, который победил на президентских выборах. Трамп отказался идти на церемонию инаугурации.

Напомним, 7 января американский Конгресс утвердил победу бывшего вице-президента США Джо Байдена на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября 2020 года.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден