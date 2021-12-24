ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Три дозы CoronaVac не дают достаточно антител от "Омикрона". Названа альтернатива, - ученые

Новина українською →
Пекин, Пятница 24 декабря 2021 10:31
Три дозы CoronaVac не дают достаточно антител от "Омикрона". Названа альтернатива, - ученые Фото: три дозы CoronaVac не дают достаточно антител от "Омикрона" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Ученые из Университета Гонконга определили, что три дозы вакцины CoronaVac не обеспечивают достаточный уровень антител. Речь идет об иммунном ответе от штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу университета.

Так, исследование проводилось медицинским факультетом LKS Университета Гонконга (HKUMed) совместно с медицинским факультетом Китайского университета Гонконга (CU Medicine).

Результаты показали, что две дозы вакцины Pfizer или CoronaVac обеспечивают очень слабый ответ антивирусных (нейтрализующих) антител против "Омикрона".

Вместе с тем ученые определили, что третья доза вакцины Pfizer для тех, кто получил ранее две дозы CoronaVac или Pfizer, обеспечивает "защитные уровни" антител против нового штамма "Омикрон".

Однако в гонконгском университете заявили, что три дозы китайской вакцины CoronaVac не дают "адекватных уровней" защитных антител, приводя данные графиков.

Три дозы CoronaVac не дают достаточно антител от &quot;Омикрона&quot;. Названа альтернатива, - ученые

Впрочем, в сообщении ученые не раскрывают, откуда и почему именно были приведены соответствующие данные.

Напомним, согласно исследованию лаборатории Оксфордского университета, курс из трех доз прививок вакциной AstraZeneca против нового варианта коронавируса "Омикрон", показал высокую эффективность.

Добавим, в Германии предположили, что против "Омикрона" потребуется четвертая доза вакцины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавируса Вакцина CoronaVac
NEWS
Менее 7 тысяч новых заражений и 248 смертей: суточная COVID-статистика в Украине
Менее 7 тысяч новых заражений и 248 смертей: суточная COVID-статистика в Украине
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад