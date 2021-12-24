Три дози CoronaVac не дають достатньо антитіл від "Омікрону". Названо альтернативу, - вчені

Вчені з Університету Гонконгу визначили, що три дози вакцини CoronaVac не забезпечують достатній рівень антитіл. Мова йде про імунну відповідь від штаму "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу університету.

Так, дослідження проводилося медичним факультетом LKS Університету Гонконгу (HKUMed) спільно з медичним факультетом Китайського університету Гонконгу (CU Medicine).

Результати показали, що дві дози вакцини Pfizer або CoronaVac забезпечують дуже слабку відповідь антивірусних (нейтралізуючих) антитіл проти "Омікрону".

Разом з тим вчені визначили, що третя доза вакцини Pfizer, для тих, хто отримав раніше дві дози CoronaVac або Pfizer, забезпечує "захисні рівні" антитіл проти нового штаму "Омікрон".

Однак у гонконзькому університеті заявили, що три дози китайської вакцини CoronaVac не дає "адекватних рівнів" захисних антитіл, наводячи дані графіків.

Втім, у повідомленні вчені не розкривають, звідки і чому саме були наведені відповідні дані.