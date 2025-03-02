За три доби енергетики повернули електрику після обстрілів майже 72 тисяч родин, - ДТЕК

Зазначається, що за останні три дні на Дніпропетровщині вдалося відновити електрику для 62,5 тисяч родин. В ДТЕК підкреслили, що ворог посилив атаки на Дніпропетровщину, особливо на її південну частину, наближену до зони бойових дій.

Водночас на Донеччині, де ситуація загалом залишається дуже важкою, енергетикам вдалося з дозволу військових виконати ремонти низки пошкоджень мереж та повернути світло у домівки 9,1 тисячі родин, чиї оселі знеструмлювалися внаслідок обстрілів.

Тим часом на Одещині енергетики оперативно відновили світло ще для понад 60 сімей, які залишилися без електропостачання через чергову ворожу атаку. Щойно ситуація стабілізувалася, ремонтні бригади розпочали роботи з відновлення.

Нещодавно внаслідок обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині загинув енергетик компанії ДТЕК Геннадій Мусатов.