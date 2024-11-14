За три дні енергетики відновили електрику для понад 24 тисяч родин після ворожих атак, - ДТЕК

За три дні енергетики ДТЕК повернули світло понад 24 тисячам родин, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

За останні три доби найбільше відновлень було у Дніпропетровській області, яка вже практично щоденно піддається ворожим ударам. Тут енергетикам вдалося відновити електрику для 15,2 тисячі родин.

Тим часом Донецька область залишається регіоном найважчих боїв. Попри постійні обстріли та небезпеку з 11 по 13 листопада енергетикам вдалося з дозволу військових виконати ремонти низки пошкоджень мереж та повернути світло у домівки 8,9 тисячі родин, чиї оселі знеструмлювалися внаслідок обстрілів.

Однак повертати електрику у Донецькій області стає все важче через вкрай важку безпекову ситуацію.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, що з початку року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова під час відновлень потрапляли під обстріли понад 30 разів. Шістьох співробітників було поранено.