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За три дні енергетики повернули світло понад 15 тисяч родин після ворожих атак, - ДТЕК

Субота 19 жовтня 2024 20:23
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За три дні енергетики повернули світло понад 15 тисяч родин після ворожих атак, - ДТЕК Фото: за три дні енергетики повернули світло понад 15 тисяч родин після ворожих атак (Віталій Носач, РБК-Укаїна)
Автор: Юлія Бойко

З 16 по 18 жовтня енергетики ДТЕК повернули світло понад 15 тис. родин в 16 населених пунктах Донецької області, що постраждали від обстрілів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

У Донецькій області тривають активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, а також пошкоджуються мережі й енергетичне обладнання.

"Попри постійну небезпеку, енергетикам ДТЕК вдалося повернути електропостачання понад 15 тис. родин у 16 населених пунктах Донеччини", - зазначили в компанії.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 25,4 тисяч родин у 41 населеному пункті, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській та Донецькій областях.

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