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За три дні енергетики повернули світло 13 тисяч сімей після ворожих обстрілів, - ДТЕК

Неділя 30 березня 2025 20:37
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За три дні енергетики повернули світло 13 тисяч сімей після ворожих обстрілів, - ДТЕК Фото: за три дні енергетики повернули світло 13 тисяч сімей після ворожих обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За останні три доби енергетики відновили світло для 13,2 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, чиї домівки були знеструмлені через обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що важкі бої на Донеччині не стихають, продовжуються обстріли, ракетні, дронові та авіаудари. За останні три дні вдалося повернути електрику у 7,1 тисяч осель жителів прифронтового регіону.

Важка ситуація зберігається і на Дніпропетровщині, де за цей же період енергетики ДТЕК змогли відновити світло у 6,1 тисяч домівок місцевих мешканців.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нещодавно енергетики ДТЕК Ріната Ахметова отримали почесні грамоти за оперативне відновлення електропостачання після ворожих атак в Одеській області.

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ДТЕК Електроенергія
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