Три "десятки" Левандовски: форвард "Барселоны" дублем в ворота бывшего клуба установил рекорд Лиги чемпионов

Польский нападающий Роберт Левандовски, оформив дубль в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", не только помог "Барселоне" сделать уверенный шаг к полуфиналу. Он также установил уникальное личное достижение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opta .

Левандовски стал первым игроком в истории ЛЧ, который забивал по 10 голов за сезон в составе трех разных клубов. Ранее это ему удавалось в дортмундской "Боруссии" и мюнхенской "Баварии". Теперь - в "Барселоне".

Сезоны Левандовски с 10 голами в ЛЧ:

2012/13: 10 голов ("Боруссия")

2019/20: 15 голов ("Бавария")

2021/22: 13 голов ("Бавария")

2024/25: 11 голов ("Барселона")

В этом розыгрыше ЛЧ Левандовски оформил дубль уже в пятый раз. Ранее он дважды отмечался в ворота "Янг Бойз" (5:0), "Црвены Звезды" (5:2), "Бреста" (3:0) и "Бенфики" (5:4). Еще один гол польский форвард забил в матче против "Баварии" (4:1).

Кроме того, второй мяч в ворота "Боруссии" в четвертьфинальном поединке ЛЧ стал для поляка 99-м в составе "Барселоны" во всех турнирах. До этого отметки в 100 голов он уже достигал, выступая за "Боруссию" Д (103) и "Баварию" (344 гола).

После вчерашнего дубля Левандовски довел свой общий показатель в Лиге чемпионов до 105 голов. Таким образом, польский нападающий уверенно удерживает третью позицию в списке лучших снайперов в истории турнира. Выше него только Криштиану Роналду (140 голов) и Лионель Месси (129).