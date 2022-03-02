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Три десятка оккупантов задержали в Николаевской области. Им светит пожизненное заключение

Автор: Антон Федорцив

Досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины начато при процессуальном руководстве Баштанской окружной прокуратуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Офиса генерального прокурора.

1-2 марта полицейские вместе с территориальной обороной задержали 28 российских военных в Баштанском районе Николаевщины. Все они участвовали в боевых действиях против ВСУ в Баштанке 1 марта.

Теперь оккупантам инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2 Уголовного кодекса Украины. Это, в частности, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей и по факту незаконного пересечения государственной границы, сопряженного с применением оружия.

К слову, российское Министерство обороны впервые озвучило потери из-за вторжения в Украину.

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