Три четверти украинцев считают свою страну преемницей Киевской Руси

В конце июля 2021 года три четверти (75%) опрошенных считают Украину преемницей Киевской Руси. Россию назвали 8% респондентов, а 9% не считают преемницей ни одну из двух стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
По данным опроса, 45% респондентов поддерживают предоставление Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины, 19% - не поддерживают, для 31% - это безразлично.
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-25 июля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
Напомним, 28 июля в Украине отмечают 1033 годовщину Крещения Украины-Руси.