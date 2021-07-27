Три чверті українців вважають свою країну наступницею Київської Русі
Наприкінці липня 2021 року три чверті (75%) опитаних вважають Україну наступницею Київської Русі. Росію назвали 8% респондентів, а 9% не вважають наступницею жодну з двох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
За даними опитування, 45% респондентів підтримують надання Томосу про автокефалію Православної Церкви України, 19% - не підтримують, для 31% - це байдуже.
Опитування проведене соціологічною групою" Рейтинг " 23-25 липня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Нагадаємо, 28 липня в Україні відзначають 1033 річницю Хрещення України-Руси.