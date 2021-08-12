Три четверти украинцев пользуются соцсетями: названы самые популярные

К наиболее распространенным также относятся YouTube (46%), Instagram (35%) и Telegram (20%). Значительно меньше пользователей имеют Twitter (7%), ВКонтакте и Одноклассники (по 5%). По 1% украинцев пользуются Linkdn и ТікТок.

На протяжении последних четырех лет число пользователей Facebook, YouTube, Instagram и Telegram в Украине возросло. В частности, наибольшие темпы роста - в три раза - у Telegram. Зато число пользователей ВКонтакте и Одноклассников втрое сократилось.

Половина украинцев (50%) общественно-политической информации в соцсетях доверяет частично. Полностью доверяет ей каждый десятый житель Украины (11%), тогда как полностью доверяет каждый шестой (17%). При этом каждый пятый украинец (20%) не использует соцсети как источник общественно-политической информации.

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 10 по 21 июля 2021 года среди 1813 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.