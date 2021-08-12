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Три чверті українців користуються соцмережами: названі найпопулярніші

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Україна, Четвер 12 серпня 2021 16:44
Три чверті українців користуються соцмережами: названі найпопулярніші Фото: більше 60% українців користуються Facebook (Chesnot / Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2021 року три чверті українців (74%) є користувачами однієї або більше соціальних мереж. Найбільше користувачів в Україні має Facebook (61%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Research & Branding Group.

До найбільш поширених також відносяться YouTube (46%), Instagram (35%) і Telegram (20%). Значно менше користувачів мають Twitter (7%), ВКонтакте і Однокласники (по 5%). По 1% українців користуються Linkdn і ТікТок.

Протягом останніх чотирьох років кількість користувачів Facebook, YouTube, Instagram і Telegram в Україні зросла. Зокрема, найбільші темпи зростання - в три рази - у Telegram. Зате число користувачів ВКонтакте і Однокласників втричі скоротилося.

Три чверті українців користуються соцмережами: названі найпопулярніші

Половина українців (50%) суспільно-політичної інформації в соцмережах довіряє частково. Повністю довіряє їй кожен десятий житель України (11%), тоді як повністю довіряє кожен шостий (17%). При цьому кожен п'ятий українець (20%) не використовує соцмережі як джерело суспільно-політичної інформації.

Три чверті українців користуються соцмережами: названі найпопулярніші

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 10 по 21 липня 2021 року серед 1813 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

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