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Три четверти киевлян поддерживают введенный Кличко локдаун в столице, - опрос

Автор: РБК-Украина

Большинство киевлян поддерживают введенный Виталием Кличко локдаун в столице и считают целесообразным его продолжение.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг".

Так, 72% опрошенных считают решение Кличко об усиленном карантин с 5 по 16 апреля правильным. 69% поддержали решение властей о продлении локдауна в случае, если оно будет принято.

Исследование было проведено 10-11 апреля 2021 методом телефонного опроса с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория - жители Киева от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по возрасту, полу. Ошибка репрезентативности не более 2,8%.

Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что общенациональный локдаун и ограничения перемещений между регионами - единственный способ уменьшить количество больных коронавирусом.

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Новости Украины Виталий КличкоопросЛокдаун
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