Три авиакомпании отказались от ночной стоянки в Киеве из-за возможного нападения РФ

"Согласно данным онлайн-радара flightradar24.com, эти авиакомпании 23 января изменили свой график полетов в украинскую столицу так, чтобы их самолеты и экипажи не оставались на ночь в Украине", - говорится в сообщении.

В частности, 23 января Austrian Airlines выполнила по расписанию вечерний рейс OS 667 Вена-Киев. Однако вместо ночной стоянки в аэропорту Борисполь самолет сразу вернулся обратно в Австрию специальным рейсом OS 1402, хотя утром авиалайнер должен был доставить пассажиров из Киева в Вену регулярным рейсом OS 668. Вместо этого авиакомпания отменила этот перелет.

В свою очередь авиакомпания Swiss 23 января отказалась от вечернего вылета рейса LX 2290 из Цюриха в Киев. Вместо этого компания отправила самолет в Киев специальным рейсом LX7390 утром, 24 января, чтобы забрать пассажиров и сразу вернуться обратно.

Рейсы KLM с номером KL 1387 из Амстердама в Киев, по данным онлайн-радара, отменяются с 22 января. Они предусматривали ночную стоянку в Украине с утренним вылетом обратно.

Издание объясняет такое решение тем, что "у авиаперевозчиков есть система оценки рисков. Если она показывает вероятность неблагоприятных событий в том или ином регионе, авиакомпании изменяют график полетов, маршрут рейсов или совсем отказываются от перелетов. Это связано с тем, что цена жизней пассажиров и техники превышает несколько десятков миллионов долларов, которые придется компенсировать авиакомпании и ее страховщику. Именно поэтому авиаперевозчикам дешевле отменить или перенести рейс, даже если для этого придется нести расходы на оплату проживания пассажиров в гостинице".