Трейдинг для початківців: у TU дали корисні поради

Будь-який великий шлях починається з малого кроку. І навіть найуспішніші Форекс-трейдери колись опинялися на ринку вперше, прислухалися до цінних порад експертів, формували свій торговий стиль, переживали перші злети та падіння. Досвід досягається лише під час практики. Тому тим, хто раніше не заробляв на Форексі, ніколи не пізно це розпочати.

Фінансові аналітики Traders Union завжди готові надати експертну інформаційну допомогу та підтримати у всіх починаннях трейдера-новачка. На сайті регулярно з'являється та оновлюється корисна інформація як для тих, хто тільки замислюється про кар'єру торговця валютою, так і для досвідчених гравців ринку. Експерти опублікували новий матеріал, в якому розповіли, які особливості має трейдинг для початківців, як швидко адаптуватися до середовища Форекс та почати заробляти. Статтю розміщено на офіційному сайті TU.

Головне про Форекс-трейдинг: що потрібно знати новачкам?

Форекс (від англ. foreign exchange) — це міжнародний валютний ринок, де відбувається купівля та продаж валюти. Ринок Форекс працює цілодобово, п'ять днів на тиждень, і є найбільшим та найліквіднішим у світі. Форекс-трейдинг — це одна з найпопулярніших і найдоступніших форм інвестування, в якій джерелом прибутку стає валютний ринок.

Хто такий брокер і для чого він потрібний?

Самостійна торгівля на Форексі неможлива — щоб почати заробляти, необхідно відкрити рахунок спеціальної ліцензованої компанії, яка називається брокером. Хорошим варіантом для трейдерів-початківців є брокер FxPro — експерти Traders Union відгукуються про нього як про компанію з найбільш лояльними торговими умовами для новачків і найрозвиненішою навчальною базою. Досьє на брокера з реальними відгуками клієнтів, перевагами та недоліками компанії можна знайти на сайті TU.

Як працює Форекс?

Торгівля на Форексі відбувається шляхом купівлі однієї валюти за іншу. Кожна валютна пара має свій курс, що постійно змінюється під впливом економічних, політичних та інших факторів. Трейдери можуть заробляти на різниці в ціні шляхом купівлі валюти, коли її курс низький, та продажу, коли він підвищується.

Поради новачкам на Форексі від аналітиків TU

Експерти Traders Union дають поради трейдерам-початківцям:

Починайте з демо-рахунку. Він дозволяє тренуватися без ризику втрати реальних грошей та освоїти основи торгівлі на Форексі.

Вчіться керувати ризиками. Ніколи не вкладайте більше, ніж можете дозволити собі втратити.

Слідкуйте за новинами. Економічні, політичні та інші новини можуть суттєво вплинути на курси валют. Не забувайте стежити за подіями та аналізувати їх вплив на ринок.

Використовуйте стратегію. Розробіть свою торгову стратегію, яка підходить саме вам. Не копіюйте стратегії інших трейдерів бездумно.

Будьте терплячі. Не чекайте, що заробляти на Форексі можна швидко та легко. Потрібен час та завзятість, щоб стати успішним трейдером.

Стаття, опублікована TU, містить більш глибоке занурення в тему та ґрунтовні рекомендації і буде корисна трейдерам-початківцям.